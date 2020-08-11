الناظوري يتحدث عن السبب الأول في ارتفاع إصابات كورونا

قال رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري إن معظم حالات كورونا التي تم تسجيلها كانت بسبب عدم التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي.

وفي سياق متصل أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة الدكتور سعد عقوب أن تشديد إجراءات اللجنة وبث المخاوف المؤكدة جاء لأجل إلزام المواطنين بكل الإجراءات المعلن عنها لمجابهة المرض، مشيرا إلى إن الوضع الوبائي في مناطق سيطرة الحكومة الليبية يعتبر جيداً.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن، الثلاثاء، تسجيل 388 حالة إصابة بالفيروس في أكثر من 30 مدينة وبلدة، بينها 196 حالة إصابة جديدة و192 حالة مخالطة.

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