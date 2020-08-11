اجتماع موسّع لمناقشة الوضع الأمني والوبائي في درنة

عقد عميد بلدية درنة المستشار عبد المنعم الغيثي اجتماعا ضم رؤساء الأجهزة الأمنية في المدينة ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية ورئيس مركز الرصد والتقصي ومدير مكتب المشروعات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تستهدف إعادة استقرار مدينة درنة وبحث آخر مستجدات الوضع الوبائي مع رئيس اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية ورئيس مركز الرصد والتقصي على الوضع الطبي بمراكز العزل في منطقة الفتائح.

وسجلت في المدينة 10 حالات إصابة بالفيروس وشفاء 8 حالات إضافة إلى تسجيل حالتي إصابة داخل مركز الكلى التابع لمستشفى الوحدة العلاجي.

كما خلص الاجتماع إلى تحديد نظام خاص كي يتسنى للأطقم الطبية المتواجدة داخل المركز إتمام إجراءات الغسيل الكلوي للمرضى بالقسم.

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