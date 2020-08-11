اليونان تدعو لاجتماع أوروبي عاجل حول الاستفزاز التركي

دعت الحكومة اليونانية الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع عاجل لبحث التوتر التركي المتصاعد مع اليونان وقبرص اليونانية.

وكانت البحرية التركية قد أعلنت أن السفينة التركية “إروج ريس”، ستجري مسحا زلزاليا في منطقة غنية بالغاز الطبيعي ومتنازع عليها بشرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، الأمر الذي فاقم التوتر بين البلدين.

وتتهم اليونان تركيا بالسعي لزعزعة الاستقرار في شرق البحر المتوسط بما يهدد تماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قد أعلن منذ أيام استئناف عمليات التنقيب شرق المتوسط، رداً على الاتفاقية البحرية التي وقعتها مصر مع اليونان.

وزادت التوترات بين اليونان وتركيا عقب توقيع الأخيرة اتفاقية بحرية مع حكومة الوفاق الليبية، ومضيها بإرسال سفن للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية لكل من قبرص واليونان.

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