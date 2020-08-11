أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة محطة الفروسية في منطقة طريق المطار وكذلك سرقة محطة الميديليك الواقعة بالمنطقة بالإضافة لسرقة ثلاث محطات أخرى في مشروع الهضبة وطريق المطار.

وأكدت شركة الكهرباء عبر مكتبها الإعلامي سرقة كوابل الضغط العالي والمنخفض والعبث في الوحدات الحلقية بمحطة الفروسية في منطقة طريق المطار، الأمر الذي أثر سلبًا على نمط حياة المواطنين وأدى لرفع قيمة التكاليف المادية التي تتكبدها الشركة العامة للكهرباء، وكذلك تحويل جهود العاملين بالشركة إلى إصلاح أعمال السرقة المتعمدة بدلا من تسخيرها لأعمال الصيانة والتطوير.

وأشارت الشركة إلى تعرضمحطة الميديليك الواقعة بمنطقة طريق المطار للسرقة حيث جرى سرقة الخلايا الخاصة بالضغط العالي وقطع كوابل الضغط العالي والمنخفض والعبث في خلية مفاتيح الضغط العالي، وكذلك سرقة الأسلاك الخاصة بأجهزة الوقاية مما أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الأحياء البرية .

ولفتت الشركة إلى سرقة “3” محطات في مشروع الهضبة وطريق المطار حيث تعرضت محطة احنيش بمشروع الهضبة الزراعي لعملية سرقة على يد مجهولين مساء السبت الماضي مبينة أن العصابة المعتدية قامت بفك الوحدة الحلقية الخاصة بالضغط العالي مما أدى ذلك إلى خروج المحطة عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي على عدد من المواطنين بمنطقة الأحياء البرية على مدى الأربع والعشرين ساعة