نالوت تقفل حدودها الإدارية في مواجهة كورونا

أخبار ليبيا24

أصدر المجلس البلدي نالوت، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإغلاق كافة مداخل ومخارج الحدود البلدية إلى حين إشعار آخر، كما قررت البلدية رفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي أحداث.

ولفتت البلدية، في بيان، أن هذا القرار جاء عقب دخول البلاد إلى المرحلة الرابعة من انتشار جائحة فيروس كورونا، وتفشي الوباء في المناطق المجاورة للبلدية.

وأصدر المجلس البلدي نالوت، الإثنين، عدة قرارات منها منع السفر والتنقل، باستثناء الحالات الطبية الطارئة، ومنع التجمعات الكبيرة والازدحام، خصوصا في المناسبات الاجتماعية وأمام الأسواق والمحال التجارية، وفرض حظر التجول بالقوة.

وعقد المجلس اجتماعًا طارئًا، اليوم الثلاثاء، ضم عمداء بلديات نالوت، وازن، الحوامد، وبحضور مدير أمن نالوت، حيث تم الاتفاق على التعاون في مجابهة جائحة كورونا والتأكيد على الالتزام بساعات الحظر وتفعيل البوابات الأمنية وإغلاق المناطق كإجراءات احترازية.

كما جرى الاتفاق على عقد اجتماع طارئ مع وزارة الصحة للإسراع في تجهيز أماكن الحجز الصحي وتوفير الامكانيات والمعدات اللازمة.

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