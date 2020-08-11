لجنة مكافحة كورونا بمصراته تحدد مدة عزل المصابين

أعلنت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا مصراتة أنه يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد19، يمكنهم إيقاف العزل بشكل تام بعد 10 أيام من ظهور الأعراض، واختفاء الحرارة لمدة 24 ساعة على الأقل دون استخدام الأدوية الخافضة للحرارة، ومع تحسن الأعراض الأخرى.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها درستما نشره المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأمريكي وخلصت إلى أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض أبداً، يمكنهم إيقاف العزل بعد 10 أيام من تاريخ أول اختبار إيجابي.

وأوضحت اللجنة أنه لم يعُد يُوصى بخطة أخذ المسحة للخروج من العزل، باستثناء التوقف عن العزل في وقت أقصر مبينة أن بعض الأشخاص المصابين تكون أعراض إصابتهم قوية نتيجة استمرار نسخ الفيروس لأكثر من 10 أيام، مما قد يتطلب تمديد فترة العزل لمدة 20 يوم بعد ظهور الأعراض، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب.