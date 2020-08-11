اللجنه الاستشارية الطبية بطبرق تطالب بوقفة جادة وعاجلة لمواجهة كورونا

طالب رئيس اللجنة الإستشارية الطبية طبرق، الدكتور فرج عبد الله الجالي، بـ«وقفة جادة و عاجلة لمواجهة هذا الوضع الخطير فالوضع طارئ جدا وبالغ الأهمية».

وخاطب الجالي رئيس اللجنة الإستشارية الطبية العليا الدكتورة فتحية العريبي بـ«شأن زيادة السعة السريرية و توفير عدد آخر لأجهزة التنفس الصناعي».

كما أكد الجالي على أن «عدد الأسرة بحجر الحياة لا يتجاوز 60 سرير إيواء و عدد أجهزة التنفس الصناعي 18 جهاز فقط».

ولفت الجالي إلى أن «الطاقم الطبي يقوم بعمله على أكمل وجه وتم شفاء عدد 9 حالات وخروجها من المركز».

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