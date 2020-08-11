ميناء بنغازي يستقبل 700 سيارة وشاحنة ألمانية

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات “هامبورج” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها أكثر من 300 حاوية من البضائع والسلع المتنوعة.

واستقبل الميناء أيضا السفينة “ألوبو” التابعة للوكيل الملاحي شركة دليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 280 حاوية من البضائع المختلفة.

وكان الميناء قد شهد في الآونة الأخيرة فترة تجارية نشطة على أرصفته حيث دخلت قبل أيام السفينة “جراند نابولي” قادمة من ميناء هامبورج في ألمانيا والتي تتبع الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 700 سيارة وشاحنة.

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