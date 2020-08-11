قاضي فلسطين: أهداف تركيا في ليبيا استعمارية وهدفها النفط

قال تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين السابق، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سابقاً أمين سر الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، إن الهدف مما يجري في شرق البحر الأبيض المتوسط من محاولة للتنقيب عن النفط من تركيا وجهات أخرى تدعم المتقاتلين والمتصارعين في ليبيا هو محاولة لتحقيق مكاسب لتلك الدول، ومحاولة منها لاستقطاب المتصارعين هناك من خلال تسابقها وتنافسها في إمدادهم بالأسلحة لإطالة أمد النزاع بينهم.

وأضاف التميمي في تصريحات لـ”البوابة نيوز” أن هدف تركيا غير المشروع والمؤامرة الخبيثة من وراء ذلك هو السيطرة على أجزاء من ليبيا للتنقيب عن البترول في أراضيها أو احتلال أجزاء منها.

وأوضح أن التنقيب عن البترول من أية جهة كانت في البحر الأبيض المتوسط ينبغي الاستناد فيه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بالمسطحات المائية خارج حدود الدول.