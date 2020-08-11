المصرف المركزي: إنفاق 19.07 مليار دولار على المرتبات منذ بداية العام الجاري

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإنفاق الفعلي خلال الفترة من الأول من يناير 2020 إلى 31 يوليو الماضي، بلغ 19.077 مليار دينار، جاء النصيب الأكبر من هذا الإنفاق على المرتبات (الباب الأول) بواقع 10 مليارات و940 مليون دينار، وبنسبة 58%.

وأوضح المصرف أن البيان لا يتضمن مرتبات شهر يوليو لعدم ورودها من وزارة المالية حتى تاريخ إعداد البيان، مؤكدا أن الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة ذاتها قدرت بنحو 8 مليار دولار أميركي.

وبلغت نسبة النفقات التسييرية (الباب الثاني) 1.892 مليون دينار بنسبة 10% من إجمالي الإنفاق، فيما بلغت النفقات المصروفة للتنمية (الباب الثالث) 610 مليون دينار بنسبة 3 %، والدعم (الباب الرابع) 3.312 مليار دينار بنسبة 17%. ووصلت نسبة الإنفاق على بند الطوارئ (الباب الخامس) 2.323 مليار دولار بنسبة 12%.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا