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المصرف المركزي: إنفاق 19.07 مليار دولار على المرتبات منذ بداية العام الجاري

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإنفاق الفعلي خلال الفترة من الأول من يناير 2020 إلى 31 يوليو الماضي، بلغ 19.077 مليار دينار، جاء النصيب الأكبر من هذا الإنفاق على المرتبات (الباب الأول) بواقع 10 مليارات و940 مليون دينار، وبنسبة 58%.

وأوضح المصرف أن البيان لا يتضمن مرتبات شهر يوليو لعدم ورودها من وزارة المالية حتى تاريخ إعداد البيان، مؤكدا أن الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة ذاتها قدرت بنحو 8 مليار دولار أميركي.

وبلغت نسبة النفقات التسييرية (الباب الثاني) 1.892 مليون دينار بنسبة 10% من إجمالي الإنفاق، فيما بلغت النفقات المصروفة للتنمية (الباب الثالث) 610 مليون دينار بنسبة 3 %، والدعم (الباب الرابع) 3.312 مليار دينار بنسبة 17%. ووصلت نسبة الإنفاق على بند الطوارئ (الباب الخامس) 2.323 مليار دولار بنسبة 12%.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • هذا الي صاير بصراحة عبارة عن فوضى وعدم وجود خبرة كافية في ادارة اقتصاد البلاد –
    تو تقولي 19 مليار معاشات سبحان الله – من ايرادات النفط …؟!!!!
    يعني معاشات لاي جهة ..؟!!!
    زي هو معروف فالعالم – ان الاقتصاد الرءيسي يتم تقسيمه لدفع عجلة القطاعات الاخرى المنتجة –
    مثلا عندنا تكون هناك شركة مثل شركة الآليان فيها ثلاثة آلاف عامل وموظف واجهزة صيانة ونقل – وتسويق – يتم النظر الى كمية الانتاج في الشركة كل نهاية شهر او سنة – ويتم وضع المعاشات للموظفين والعاملين واجهزة الصيانة والنقل . وإذا كان هناك عجز فالشركة يتم أخذ دعم مالي لدعم القطاع اذا كانت هناك فيه خساءر .
    وكذلك للشركات العامة المنتجة الاخرى مثل شركة الحديد والصلب وشركات الصناعات الجلدية والشركات الزراعية والتشاركيات في البناء والبحوث الصناعية . وشركات الطيران المدني وعائداتها وما تحتاجه من صيانات وتطوير خدمات .
    اما استخدام العاءدات النفطية مباشرة لوضعها المعاشات فهذا الشيء يجب مراجعته داخليا من الادارة الرقابية –

    وخاصة في القطاع الخاص الذي بدا مثل السوس . ينهش في قطاعات الدولة دون رقيب او حسيب .
    انتم ليش خايفين …؟!!!
    شوف دبي والإمارات والسعودية – وكيفية ادارة المصانع وانتاجها وتطوير صناعاتها والدخل السنوي من القطاعات الاخرى وتحسين البنية التحتية والصدق والامانة في العمل وحب الوطن . وتسهيل حياة للمواطن والمنتج وتحفيزه للعمل باخلاص .
    مش سوق سوداء وسوق موازي وتهريب بشر ومخدرات وجهل وعرقلة المواطن واهمال في الادارات وغش ومعاشات لافراد في البرلمان الي يوهم الناس انه بمثل الشعب لا عمل لهم سوى التشدق والغوغاء ومعاشاتهم فوق الخيال وسيارات فارهة هم وابناءهم ونساءهم – وأرقام مرتبات حتى ساءق بارجة أمريكية لم يتحصل على نصفها .
    خليكم واضحين – وقدموا لنفسكم خدمة ولوطنكم من غير لف ولا دوران .

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