لجنة مكافحة كورونا تجتمع بلجنة متابعة توريد المعدات والمستلزمات الطبية

بحثت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أمس في مدينة بنغازي مع لجنة متابعة توريد المعدات والمستلزمات الطبية المتعلقة بمكافحة كورونا، بحثت آخر ما توصلت إليه اللجنة في دراسة عقود توريد المعدات والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة الجائحة وجرد المواد المتعاقد عليها ومطابقتها مع ما تم توريده.

وحسب المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة فقد تمت مناقشة الأعمال التي لا زالت قيد الإنجاز والعراقيل التي تعيق عمل لجنة المتابعة.

كما قامت اللجنة بعرض ما توصلت إليه من مخالفات وتجاوزات أمام رئاسة اللجنة، والتي أصدرت بدورها تعليمات بمباشرة التحقيقات في هذه المخالفات وفقا للإجراءات القانونية.

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