أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس حجم إيراداته خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 31/7/2020.

وأكد مصرف ليبيا المركزي في نشرته الشهرية أن الإيرادات النفطية المقدرة بلغت 3.5 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 2.218 مليار بعجز 1.282 مليار وبلغت الإيرادات المقدرة للضرائب 758 مليون دينار بينما بلغت الإيرادات الفعلية 304 مليون بعجز 454 مليون دينار.

وأوضح المصرف أن الإيرادات المقدرة للجمارك بلغت 233 مليون دينار بينما بلغت الإيرادات الفعلية 88 مليون دينار بعجز 145 مليون دينار وبلغت الإيرادات المقدرة للاتصالات 233 مليون دينار وبينما بلغت الإيرادات الفعلية 82 مليون بعجز 151 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات المقدرة والفعلية من المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي نفس القيمة وهي 175 مليون دينار وبلغتإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي المقدرة 233 مليون دينار بينما بلغت الإيرادات الفعلية 100 مليون دينار بعجز 133 مليون دينار.

وبين المصرف أن الإيرادات المقدرة لرسم الخدمات وإيرادات أخرى بلغ 425 مليون دينار بينما بلغت الإيرادات الفعلية 296 مليون دينار بعجز 129 مليون وبلغ إجمالي التقديرات للإيرادات النفطية والسيادية 5.653 مليار دينار بينما بلغت الإيرادات الفعلية 3.346 بعجز 2.307 مليار دينار.

وبحسب المصرف فإن الإيرادات التقديرية تساوت مع الفعلية في كل من قروض مصرف ليبيا المركزي “عجز الترتيبات المالية” الذي بلغ 15.579 مليار دينار و تمويل الباب الثالث “التنمية” من رسوم بيع النقد الاجنبي والمقدر بـ 1.225 مليار دينار.