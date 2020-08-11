تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا يوم الإثنين

أعلنت اللجنة العليا ببلدية مصراتة تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا أمس بالمدينة.

وقالت اللجنة في إيجاز إن فريق الرصد والتقصي أخذ ثلاثمئة وسبعا وثمانين مسحة، وأحالها إلى المختبر المرجعي بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

وبينت اللجنة أن هذه العينات أخذت من أماكن متفرقة، حيث تم أخذ ثلاثمئة وستين عينة من مقر فريق الرصد والتقصي، وسبع وعشرين عينة من الحجر المنزلي والمراكز الطبية، كما أوضحت اللجنة أن ست حالات دخلت مراكز العزل بالبلدية، وأربع حالات غادرت مراكز العزل، فيما بقيت سبع وثلاثون حالة داخل مراكز العزل ببلدية مصراتة.

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