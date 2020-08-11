المصرف المركزي يوضح أوجه صرف 847 مليون دينار لمواجهة كورونا

أكد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية لمجابهة جائحة كورونا بلغت 847 مليون دينار، خصص منها مبلغ 562 مليون دينار لوزارة الصحة، و49 مليون للبلديات والمجالس المحلية، و95 مليون لجهاز الطب العسكري.

كما تم تخصيص 35 مليون دينار من المبلغ الإجمالي (847 مليون) لجهاز خدمات الإسعاف والطورائ، و65 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، و41 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية في الخارج، حسب بيان الإيراد والإنفاق للفترة من الأول من يناير 2020 إلى 31 يوليو 2020.

وأشار المصرف إلى إنفاق الباب الرابع (الدعم) شمل مبلغ 496 مليون دينار للإمداد الطبي، (عدا المبلغ المنفذ لمجابهة وباء كورونا)، و1.983 مليار دينار للمحروقات، و360 مليون دينار للكهرباء، و173 دينار للمياه والصرف الصحي، و300 مليون جينار للنظافة العامة.

وأكد البيان أن العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 5.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، تم تغطيته من احيتاطيات مصرف ليبيا المركزي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات من النقذ الأجنبي 3.6 مليار دولار، منها 2.051 مليار دولار عن صادرات نفطية للعام 2019؛ على حين بلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلل الفترة ذاتها 9.3 مليار دولار (عدا مبلغ 7 مليار دولار تقريبا، التزامات قائمة في شكل اعتمدات مستندية، لصالح مؤسسات وجهات عامة).

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