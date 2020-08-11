المصرف المركزي: 19.077 مليار دينار حجم النفقات منذ بداية العام

أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس حجم إنفاقه خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 31/7/2020.

وأوضح المصرف في نشرته الشهرية أن النفقات المقدرة على الباب الأول “المرتبات” بلغت 12.717 مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 10.940 مليار بفائض 1.777 مليار فيما بلغت النفقات المقدرة على الباب الثاني “التسيرية” 2.333 مليار بينما النفقات الفعلية 1.892 مليون بفائض 441 مليون دينار.

وبين المصرف أن النفقات المقدرة على الباب الثالث “التنمية بلغ 1.225 مليار بينما النفقات الفعلية 610 مليون دينار بفائض 615 مليون وبلغت النفقات المقدرة على الباب الرابع “الدعم” 3.267 مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 3.312 مليار دينار بعجز 45 مليون دينار وبلغت النفقات المقدرة على الباب الخامس الطوارئ 2.917 مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 2.323 مليار دينار بفائض 594 مليون.

وأوضح المصرف أن إجمالي النفقات المقدرة بلغ 22.459 مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 19.077 مليار دينار بفائض 3.382 مليار دينار.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية المقدرة بلغت 3.5 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 2.218 مليار بعجز 1.282 مليار وبلغت الإيرادات المقدرة للضرائب 758 مليون دينار بينما بلغت الإيرادات الفعلية 304 مليون بعجز 454 مليون دينار.

وأوضح المصرف أن الإيرادات المقدرة للجمارك بلغت 233 مليون دينار بينما بلغت الإيرادات الفعلية 88 مليون دينار بعجز 145 مليون دينار وبلغت الإيرادات المقدرة للاتصالات 233 مليون دينار وبينما بلغت الإيرادات الفعلية 82 مليون بعجز 151 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات المقدرة والفعلية من المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي نفس القيمة وهي 175 مليون دينار وبلغت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي المقدرة 233 مليون دينار بينما بلغت الإيرادات الفعلية 100 مليون دينار بعجز 133 مليون دينار.

وبين المصرف أن الإيرادات المقدرة لرسم الخدمات وإيرادات أخرى بلغ 425 مليون دينار بينما بلغت الإيرادات الفعلية 296 مليون دينار بعجز 129 مليون وبلغ إجمالي التقديرات للإيرادات النفطية والسيادية 5.653 مليار دينار بينما بلغت الإيرادات الفعلية 3.346 بعجز 2.307 مليار دينار.

وبحسب المصرف فإن الإيرادات التقديرية تساوت مع الفعلية في كل من قروض مصرف ليبيا المركزي “عجز الترتيبات المالية” الذي بلغ 15.579 مليار دينار و تمويل الباب الثالث “التنمية” من رسوم بيع النقد الاجنبي والمقدر بـ 1.225 مليار دينار.