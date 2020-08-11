تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في درنة

أكدت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة أم الرزم، تسجيل أربع إصابات بكورونا من أصل سبع عشرة عينة تم سحبها أمس وإرسالها إلى المختبر الطبي بمستشفى امساعد.

وحسب بيان اللجنة رقم خمسة، فإن اثنتين من الحالات الموجبة تداومان على غسيل الكلى، والحالة الثالثة تعود لطفل يبلغ من العمر أحد عشر عاما، أما الرابعة فهي لرجل يبلغ من العمر ستة وأربعين عاما.

هذا وأكدت اللجنة على أن جميع الحالات تتمتع بحالة صحية جيدة جدا، مشيرة إلى أن فرق الرصد ستقوم اليوم بتتبع الحالات المخالطة للحالات الموجبة.

وبذلك يكون العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في المدينة أربع عشرة حالة.

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