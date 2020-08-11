أمين سر الهيئة العليا بالقدس: تركيا تسعى لتنفيذ مؤامرة خبيثة لاحتلال ليبيا

قال تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين السابق، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سابقاً أمين سر الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، إن الهدف مما يجري في شرق البحر الأبيض المتوسط من محاولة للتنقيب عن النفط من تركيا وجهات أخرى تدعم المتقاتلين والمتصارعين في ليبيا.

وأضاف “التميمي”، في تصريحات نشرتها صحيفة “البوابة نيوز” المصرية إن تركيا تسعى من التنقيب عن النفط في المتوسط لتحقيق مكاسب لبعض الدول، ومحاولة منها لاستقطاب المتصارعين في ليبيا من خلال تسابقها وتنافسها في إمدادهم بالأسلحة لإطالة أمد النزاع بينهم.

وأكد أن هدف تركيا غير المشروع والمؤامرة الخبيثة من وراء ذلك هو السيطرة على أجزاء من ليبيا للتنقيب عن البترول في أراضيها أو احتلال أجزاء منها.

وأوضح أن التنقيب عن البترول من أية جهة كانت في البحر الأبيض المتوسط ينبغي الاستناد فيه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بالمسطحات المائية خارج حدود الدول.