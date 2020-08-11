الدولية للهجرة تطالب بتحقيق في مقتل ثلاثة مهاجرين سودانيين بالرصاص في ليبيا

قُتل ثلاثة مهاجرين سودانيين في ليبيا بعد أن اعترضهم حرس السواحل الليبي مع مهاجرين أخرين في البحر، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الثلاثاء.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في بيان أن “السلطات المحلية الليبية أطلقت النار على السوادنيين الثلاثة عندما حاولوا الهروب من نقطة إنزالهم على الشاطئ (بعد اعتراضهم في البحر المتوسط)”.

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى “إجراء تحقيق عاجل في الحادث”، وأعربت عن أسفها “للخسارة المفجعة لأرواح ثلاثة أشخاص”.

ووقع الحادث في مدينة الخمس، على بعد 100 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وقالت المفوضية إن “إطلاق النار وقع بعد انزال أكثر من 70 شخصا من سفينة”، مضيفة أن اثنين من المهاجرين لقيا مصرعهما فى مكان الحادث وثالث فى الطريق الى المستشفى وأصيب اثنان أخران.

وأضافت المفوضية في بيان “تم نقل باقي الأشخاص الذين تم إنزالهم من السفينة إلى مركز اعتقال”.