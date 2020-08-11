المصرف المركزي: إجمالي أذونات الصرف لمجابهة كورونا بلغت 847 مليون دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية لمجابهة جائحة كورونا بلغ 847 مليون دينار خصص منها مبلغ 562 مليون لوزارة الصحة و49 مليون للبلديات والمجالس المحلية ومبلغ 95 مليون دينار لجهاز الطب العسكري ومبلغ 35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ و65 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي ومبلغ 41 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج.

وأكد المصرف أنه جرى خلال العام الجاري تحويل 1.2 مليار دينار لحساب الباب الثالث للمؤسسة الوطنية للنفط تنفيذ لقرار المجلس الرئاسي رقم 1080 لسنة 2019 بشأن تخصيص ميزانية استثنائية للمؤسسة تمول من فائض رسوم بيع النقد الأجنبي عن سنة 2018.

وأشار المصرف إلى أن العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ خلال العام الجاري 5.7 مليار دولار تم تغطيته من احتياطات مصرف ليبيا المركزي حيث بلغ إجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي 3.6 مليار دولار منها 2.051 مليار دولار عن صادرات نفطية لسنة 2019 في حين بلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الفترة 9.3 مليار دولار (عدا مبلغ 7 مليار دولار تقريبا التزامات قائمة في شكل اعتمادات مستندية لصالح مؤسسات وجهات عامة) موزعة على: مبلغ 6.058 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية: (81 مليار دولار ما نفذ من مخصص أرباب الأسر، 4.519 مليار دولار للاعتمادات، 1.458 مليار دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين) بالإضافة إلى مبلغ 3.209 مليار دولار تحويلات الدولة منها 938 مليون دولار مصروفات خارجية وتحويلات خارجية لوزارة المالية، 1.841 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (دعم المحروقات ومصروفات المؤسسة)، 430 مليون دولار اعتمادات لجهات عامة.