سيالة يبحث مع السفير الإيطالي ملف الهجرة وتفعيل المعاهدات

بحث المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، «إمكانية تفعيل المعاهدات الليبية الإيطالية» وملف الهجرة، وفق ما الوزارة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء سيالة والسفير الذي عقد بمقر الوزارة في طرابلس، اليوم الثلاثاء، تناول «التنسيق بين البلدين في ملف الهجرة غير القانونية والآليات المتخذة بهذا الشأن».

وأضافت أن اللقاء تطرق ايضا «إلى المعاهدات الليبية الإيطالية وإمكانية تفعيلها خاصة فيما يتعلق بإنشاء الطريق السريع الرابط بين رأس اجدير وامساعد ومدى تفعيل هذه المعاهدة ولو بشكل جزئي».

وأشارت إلى أن السفير الإيطالي لدى ليبيا، أكد من جانبه على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والعمل على تعزيزها وفق ما يخدم مصالح الشعبين.

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