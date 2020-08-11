سيالة يبحث مع السفير الإيطالي تفعيل المعاهدة الليبية الإيطالية

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينولبحثالتنسيق بين البلدين في ملف الهجرة غير القانونية والآليات المتخذة بهذا الشأن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس التطرق للمعاهدات الليبية الإيطالية وإمكانية تفعيلها خاصة فيما يتعلق بإنشاء الطريق السريع الرابط بين رأس اجدير وامساعد ومدى تفعيل هذه المعاهدة ولو بشكل جزئي.

من جانبه أكد السفير الإيطالي على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيزها وفق ما يخدم مصالح الشعبين.