ليبيا الان

سيالة يبحث مع السفير الإيطالي تفعيل المعاهدة الليبية الإيطالية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينولبحثالتنسيق بين البلدين في ملف الهجرة غير القانونية والآليات المتخذة بهذا الشأن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس التطرق للمعاهدات الليبية الإيطالية وإمكانية تفعيلها خاصة فيما يتعلق بإنشاء الطريق السريع الرابط بين رأس اجدير وامساعد ومدى تفعيل هذه المعاهدة ولو بشكل جزئي.

من جانبه أكد السفير الإيطالي على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيزها وفق ما يخدم مصالح الشعبين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • العمل الخارجي يحتاج لشخص يعرف كيفية التعامل مع كل الدول في الخارج – وخاصة في هذه الظروف –
    ليبيا دولة مسلمة وتوجد احزاب ومنظمات في اوروبا تدعم اطراف ارهابية الشيعية و سلفية ومافيات عنصرية اجرامية خارجة عن القانون –
    وهذه الأشياء لا يستطيع التعامل معها المدعو الطاهر سيالة –
    وخاصة ان الأوروبيين يمنعون الطيران المدني الليبي دون غيره من دول الشمال الأفريقي من الطيران فوق اوروبا او الهبوط في مطاراته …!!!! وبوجد حوالي نصف مليون شخص لببي في اوروبا وبريطانيا والدول الآسيوية عالقين بالخارج …!!!!
    والأوروبين فوق كل هذا ما زالت اطماعهم مستمرة في النفط والغاز اللببي بكل برود وصحة وجه .
    ويستغلون جماعات البوسنة والصرب في هذه الاعمال حيث ان كل هولاء ميولهم شيعي بحث . ولا يهتمون بالسنة والاصول الاسلامية والقوانين الشرعية والاعراف بين الدول . وليبيا علاقاتها الدولية لا تنحصر على إيطاليا وتركيا وتونس فقط – توجد سفارات ليبية في جميع دول العالم للعمل الدوبلوماسي والتبادل التجاري والفكري .

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  • الأتحاد الافريقي ـ يستنكر تورط بعض أطراف الخارجية والحكومة الليبية في عمليات تهجير لمواطنين مهاجرين وسرقة اوراقهم التبوثية في ليبيا وتهجيرهم عبر البحر بالتعاون مع تركيا وايطاليا وفرنسا ـ ويبحث في تدابير اعادة مواطنيه عبر الطيران المدني الافريقي مع بعض الادارات الأمريكية . لسوء المعاملة والعنصرية المشتركة بين أوروبا ومصر وروسيا ودول عربية منها مصر وتونس وبعض اطراف االحكومة الللييية الحالية

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  • تهجير الافارقة عبر البحر من ليبيا ـ مايحصل في مصراتة وزوارة

    .youtube.com/watch?v=sl3pRDGl2To

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  • مهاجرين ليبيين في زوارق بحرية 👇

    .youtube.com/watch?v=NYtTubmdgrs

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  • على الخارجية الليبية طلب ارسال طائرات من دول الاتحاد الافريقي للرجوع والعودة لمهاجريهم لبلدانهم . في اقرب وقت ممكن .👇

    .youtube.com/watch?v=igZNcjaH3vI

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  • طائرات المدني النيجيري 👇
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    طائرات المدني الأوغندي 👇
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    طائرات المدني الجنوب افريقي 👇
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