عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الواحة للنفط وذلك في إطار المتابعة المستمرة والدورية للشركات المشغلة لتطوير الحقول الحالية وتهيئة الحقول الجديدة لوضعها على الإنتاج.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن الاجتماع تمحور حول عرض نشاط الشركة في مجال الصحة والسلامة والبيئة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من جائحة كورونا (كوفيد 19) في الحقول والمواقع النفطية التابعة أخذا في الاعتبار معايير السلامة التي تعتبرها المؤسسة من أولوياتها.

وجرى خلال الاجتماعاستعراض الاحتياطي العام للشركة من النفط والغاز إضافة إلى معدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للعشر سنوات القادمة ونشاطات الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وصيانة وإصلاح الآبار والميزانيات المعتمدة بالخصوص ومستهدفات وبرامج الشركة لعام 2020، بالإضافة إلى استعراض نتائج العمليات المكثفة لتحسين الإنتاجية للآبار الحالية والتي ساهمت في الرفع من معدل الإنتاج خصوصا في حقل الدفة .

وجرى خلال الاجتماع عرض نشاط الشركة فيما يخص البرامج الممولة من الميزانية الاستثنائية 2019-2020 حيث تم عرض نسب الإنجاز وما تم تحقيقه من نتائج مشجعة خصوصا عمليات صيانة الآبار والتي تم من خلالها تحقيق معدل إنتاج إضافي وصل إلى 8,457 برميل في اليوم إلى جانب مناقشة المشاريع الصغرى والكبرى بالإضافة إلى خطط الشركة للإسراع في وضع الحقول الاستراتيجية الأخرى على الإنتاج والتي من أهمها حقلي شمال جالو و “م ن 98” وتطوير بعض التراكيب الصغيرة التي ستساهم في استغلال الغاز والحد من حرقه كما استعرضت الشركة الجهود التي بذلت لصيانة المعدات السطحية المتضررة بالإضافة إلى استعراض ومناقشة الصعوبات والمشاكل التي تحول دون تحقيق الشركة لمستهدفاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.