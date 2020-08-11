الظواهر السلبية يرصد مخالفات عدة في مصحة “المدينة الحديثة” 

أخبار ليبيا24

رصد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة عدد من المخالفات في مصحة “المدينة الحديثة” من حيث المعايير الصحية والطبية.

وأضاف مكتب إعلام الجهاز أن اللجنة المُشتركة بعضوية الجهاز ومكتب الخدمات الطبية التابع لوزارة الصحة رصدت مخالفات جداً وخيمة في المصحة الواقعة في منطقة أرض شبنة جعلتها تُعد من المصحات غير القانونية.

وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز أنه يتصدر المُخالفات في المصحة انهيار البنية التحتية للمصحة وتلوث أرضيتها بمياه الصرف الصحي ناهيك عن تكدس المرضى بشكل غير جائز بدون أي إجراءات وقائية احترازية.

وأشار مكتب الإعلام إلى افتقار المبنى للصيانة حيث الرطوبة تملأ الجدران وسوء التهوية بالإضافة إلى ارتفاع سعر الحجز إلى (26 دينار) علماً بأن القيمة المحددة والمعتمدة هي (15 دينار) ناهيك عن عامل النظافة ومسكنه غير الصحي داخل المصحة.

وأكد المكتب انه تم إعادة نصف المبلغ المُخصص للحجز إلى المواطنين المتواجدين بالمصحة والذي قُدر بـ (11 دينار) ليكون باقي المبلغ وهو (15 دينار) فقط مُخصص للكشف بالمصحة.

وأفاد مكتب الإعلام في الجهاز أنه تم استدعاء إدارة المصحة لاستكمال التقرير الذي يشمل المُخالفات المرصودة لتتم إحالته لجهات الاختصاص.

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