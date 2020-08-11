العوامي: عدم ظهور الأعراض على كثير من الحالات يعد أكثر خطورة في نقل العدوى

أكد رئيس لجنة الرصد والتقصي باللجنة الطبية الاستشارية حسين العوامي، أن عددا كبيرا من الحالات المؤكدة لم تظهر عليها أعراض، ومن خلال نتائج المعمل تبين أن معدل إصابتها بالفيروس عال جدا، وهو ما يعد أكثر خطورة في نقل العدوى.

هذا وشدد العوامي في تصريح نشره المكتب الإعلامي للجنة، على ضرورة احترام التباعد الاجتماعي والجسدي ووضع الكمامات في الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين باستمرار واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث أظهرت نتائج فرق الرصد والتقصي الوبائي أن أغلب حالات نقل العدوى كانت خلال المناسبات الاجتماعية.

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