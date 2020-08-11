اللجنة الطبية تدعو لزيادة السعة السريرية بمركز الحياة للعزل

وجه رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق فرج الجالي، خطابا إلى رئيس اللجنة الاستشارية الطبية العليا، يطلب فيه زيادة السعة السريرية وتوفير عدد من أجهزة التنفس الاصطناعي .

وأوضح الجالي أن عدد الأسرة في مركز الحياة لا يتجاوز الستين، إلى جانب ثمانية عشر جهازا للتنفس الاصطناعي، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي يقوم بعمله على أكمل وجه، وأن تسع حالات حتى الآن قد شفيت وخرجت من المركز .

رئيس اللجنة طالب بوقفة جادة وعاجلة لمواجهة هذا الوضع الخطير، خاصة بعد دخول بلدية طبرق في مرحلة انتشار الوباء وارتفاع عدد الحالات إلى ثمانين.

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