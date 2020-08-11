الوفاق تبحث توزيع وقود الديزل على المخابز

اجتمع المختصين بمكتب دعم القرار التابع لأمين عام مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مع مندوبي كل من شركات توزيع الوقود، شركة البريقة لتسويق النفط، رئيس النقابة العامة للمخابز، رئيس مكتب طرابلس لتوزيع الدقيق ، رئيس قسم التسويق والأسعار بوزارة الاقتصاد، رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، عضو من لجنة أزمة الوقود.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع بحث وضع آليات يتم من خلالها توزيع مخصصات “وقود الديزل”، المستخدم لتشغيل المخابز.

وجرى خلال الاجتماعالاتفاق على تكليف لجنة أزمة الوقود بالتنسيق مع وزارتي الحكم المحلي، والاقتصاد، ونقابة المخابز والبريقة وشركات التوزيع لتوفير الوقود للمخابز، وفقا للمناطق التي يتم تحديدها لكل شركة للمخابز التي سيتم تزويدها بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من وزارة الاقتصاد ونقابة المخابز.