«داخلية الوفاق» تعلن عن ضبط تشكيل إجرامي بمنطقة عين زارة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، عن ضبط تشكيل إجرامي أثناء مداهمة أحد الأوكار بمنطقة عين زارة من قبل وحدة العمليات التابعة لفرع طرابلس بالإدارة العامة للدعم المركزي.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أفراد التشكيل الإجرامي «اعترفوا خلال التحقيق معهم بارتكابهم العديد من الجرائم القتل والسرقة والخطف والحرابة داخل منطقة عين زارة، واستغلالهم للأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد».

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم والمبرزات للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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