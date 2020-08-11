عماري يبحث إجراءات استلام وزارة المواصلات موقع مطار طرابلس

بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، الإجراءات المتخذة لاستلام موقع مطار طرابلس العالمي من قبل وزارة المواصلات واستئناف العمل بمشروع صالة الركاب والمشاريع المكملة له.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرىخلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة آليات توفير مستلزمات ومواد التعقيم لمطار معيتيقة بعد استئناف الرحلات الجوية منه وإليه مؤخراً واستكمال مرحلة الصيانة.

وطالب وزير المواصلات من عماري التدخل في تسريع إجراءات وزارة المواصلات التي تحتاج اعتماد من المجلس الرئاسي.

وأكد ازايد ضرورة ترتيب اجتماع خلال الأسبوع القادم يضم وزارت ” الدفاع، الداخلية، المواصلات، رئاسة الأركان”، للتنسيق من أجل تسليم موقع مطار طرابلس العالمي لوزارة المواصلات لتمكين المقاولين من استئناف العمل وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المشاريع الطارئة التي يحتاجها القطاع، ومنها إنشاء محطة ركاب جديدة في مطار مصراتة الدولي.