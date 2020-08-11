وزارة الصحة تتفقد التجهيزات الفنية لمستشفى البريقة تمهيدا لافتتاحه

أجرى مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، إسماعيل العيضة، أمس، زيارة تفقدية لمتابعة التجهيزات الفنية بمستشفى البريقة العام، وتقدير نسب الإنجاز تمهيدا لافتتاحه.

وأكد العيضة على سير التجهيزات بشكل جيد وفق الخطة والاتفاق المبرم، مشيرا إلى أن افتتاح المستشفى سيرفع منظومة الطوارئ الصحية، ويسرع من تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

من جانبه قال مدير عام مستشفى البريقة، عبدالفتاح المغربي، إن المستشفى سيخدم قطاعا عريضا من مواطني المنطقة الوسطى وشرق ليبيا، وسيعمل بسعة سريرية تصل إلى مئة وعشرين سريرا.

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