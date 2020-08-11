عماري زايد يبحث مع سفير تركيا الوضع العسكري في سرت الجفرة

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء سفير تركيا لدى ليبيا “سرحات اكسن “، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحث الوضع العسكري في سرت والجفرة والعملية السياسية والمشاريع المشتركة بين ليبيا وتركيا، مؤكدا استمرار حكومة الوفاق في خطتها لبسط نفوذها على كامل التراب الليبي.

وأكد عماري أن ما يربط ليبيا وتركيا هو مستقبل مشترك من العمل والبناء لصالح الشعبين والعمل المشترك لمواجهة كل التحديات التي تواجه هذه الشراكة.