النهر الصناعي يعلن قرب انتهاء تعبئة الخط الرئيسي

أعلن جهاز النهر الصناعي، منظومة الحساونة-سهل الجفارة، اليوم الثلاثاء، استمرار عمليات التشغيل التدريجي للمنظومة، وقرب انتهاء التعبئة للخط الرئيسي.

ونبه جهاز النهر الصناعي إلى إعلانه مستجدات لحظة البدء بفتح صمامات التدفق لتغذية مناطق الاستهلاك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأمس الإثنين، أعلن جهاز النهر الصناعي، منظومة الحساونة – سهل الجفارة، انقطاع مياه الشرب عن مدن ومناطق الاستهلاك على طول مساري المنظومة، مرجعًا ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الحقول، وخروج جميع الآبار ومحطات الضخ عن الخدمة.

وبعدها بساعات، عاد الجهاز وأعلن إعادة التيار الكهربائي وشحن محطة الكهرباء الرئيسية التابعة للشركة العامة «GAMRA 1»، لافتًا إلى مباشرة فرق الصيانة أعمالها في إعادة شحن الكهرباء للمحطات الفرعية بالحقلين، الشمالي والجنوبي، وتشغيل عدد من الآبار بالحقلين.



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