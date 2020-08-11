ليبيا الان

عماري زايد لـ”السفير التركي”: “الوفاق” مستمرة في السيطرة على ليبيا.. ولا حوار مع “حفتر”

تم النشر منذُ 23 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد اجتماعا مع سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا سرحات اكسن، اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع العسكري في سرت والجفرة، والعملية السياسية والمشاريع المشتركة بين ليبيا وتركيا.

وقالت وسائل إعلام موالية لفائز السراج، إن زايد أكد خلال اللقاء على استمرار “الوفاق” في خطتها لبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، وأنه لا يوجد طرفان متصارعان في ليبيا بل حكومة شرعية معتدى عليها من طرف (من وصفه بـ) المتمرد (المشير خليفة) حفتر، على حد زعمه.

وواصل مزاعمه بأن “الوفاق حكومة كل الليبيين دون استثناء, وأنه لا مكان له (في إشارة إلى المشير خليفة حفتر) في العملية السياسية ومكانه في المحاكم المحلية والدولية”.

وادعى زايد أن أن ما يربط ليبيا وتركيا هو مستقبل مشترك من العمل والبناء لصالح الشعبين والعمل المشترك لمواجهة كل التحديات التى تواجه هذه الشراكة، على حد قوله.

وأضاف أن عودة الشركات التركية إلى ليبيا، بمجرد إكمال “الوفاق” اتفاقها مع الشركات والحكومة التركية, وذلك لاستكمال المشاريع في قطاعات التعليم والمواصلات والبنية التحتية.

وبحسب تلك الوسائل الإعلامية الموالية للسراج، فإن السفير التركي أكد على موقف بلاده الثابت في دعمها لـ”الوفاق” باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، على حد ادعائه.

وزعم اكسن أن “مجرم الحرب وداعميه بجرائمه في ترهونة وغيرها لا مكان لهم على طاولة الحوار”، وفا لما نقلته وسائل الإعلام الموالية للسراج.

الوسوم

السفير الأمريكي الوفاق تركيا خليفة حفتر عماري زايد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ياحمارى لاصفة شرعية لكم بعد انتهاء الصخيرات وتونس والجزائر ومصر اكدوا ذلك ياحمار وجارى الان بضغط امريكى تشكيل مجلس رئاسى يعمل من سرت تحت اشراف دولى وستلبس السلطانية قريبا فى قرقارش فبعد نفاذ ارصدة مصرف ليبيا المركزى ستتركم تركيا فلن تصرف عليكم واموال النفط بعيد عن شنب اردوغان اما المشير حفتر فهو قائد الجيش الوطنى رغم انف الخوان واردوغان بقرار من نواب الشعب بنصاب قانونى ولايجوز عزله الا بقرار مماثل اما انتم فن اتى بكم من الخارج سيطيح بكم وهم الامريكان فلاوزن شعبى لكم اصلا

    رد

  • متخلف عقليا فسيتم نقل العاصمة الى سرت ومعها المصالح الحكومية والجيش الوطنى يسيطر على النفط واقليمى فزان وطرابلس والعالم يتعامل معكم كالكلب الجربان مثل اردوغان واموال النفط بعد اعادة تصديره تحت اشراف الخكومة الجديدة التى سيعترف بها العالم كله يجعل منكم خيال مآته حمارى سابق والاتراك سيقبلوا اقدام الخكام الجدد فهل ستكون انت عندهم افضل من الاخوانى الحقير عمر البشير الذى اهدى الاتراك جزيرة سواكن وين الان ساكن فى السجن طبعا وخضر شويش اوغلوا فرح السودان باسقاطه وسيحضر فرح ليبيا بسقوطكم قاتفاق الفنكوشى البحرى سقط مع توقيع مصر واليونات اتفاق ترسيم الحدود الجديد جعل اردوغان فوق خازوق ساخن فهو يعرف قوة الجيش المصرى وانتصاراته المدوية من قبل على الجيش العثمانى عام 1832 حيث اسر الجيش المصرى قائد الجيش التركى ومعه 15000 جندى وفى المعركة الثانية نصبين انضم الاسطول التركى الى الجيش المصرى فهل ينضم اتباع فتح الله غولن بالجيش التركى للجيش المصرى لحمايتهم من همجية الاسطى اردوغاتﻻ

    رد