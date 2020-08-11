رغم الشكاوى من نقص المستلزمات الطبية.. مصرف طرابلس: صرف 847 مليون دينار لمجابهة كورونا

أعلن مصرف ليبيا المركزي الواقع تحت سلطة حكومة فائز السراج في طرابلس أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية للوفاق لمجابهة فيروس كورونا بلغت 847 مليون دينار، خصص منها 562 مليون لوزارة الصحة.

وأوضح أنه تم تخصيص 49 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية، و95 مليونا للطب العسكري، و35 مليونا لجهاز الإسعاف والطوارئ، و65 مليونا لجهاز الإمداد الطبي و41 مليونا للسفارات والقنصليات بالخارج.

وأكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا في تفاقم، وخاصة في مدينتي طرابلس ومصراتة، مشيرًا إلى أن هناك انتشارًا بمعظم المناطق بمدينة طرابلس وخاصة بلدية أبوسليم، وبلدية حي الأندلس، ومنطقة سوق الجمعة.

وقال النجار في تصريحات صحفية: “إن بلدية مصراتة أيضًا بها زيادة ملحوظة في أعداد حالات كورونا، وأن هناك زيادة في الحالات التي تحتاج لعناية طبية سواء في طرابلس أو مصراتة”.

وتقدم المركز في أكثر من شكوى لطلب مشغلات معملية لإستخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا لإختبار (PCR) بسبب نفاذها كليا من المركز وتوقف المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز عن القيام بالتحاليل مع التأكيد على استمراره في العمل لإجراء التحاليل للحالات الطارئة بإستخدام جهاز (GeneXpert) بمشغلات محدودة وإستقبال العينات وتوزيع نتائج التحاليل طيلة أيام الموسم والعيد وليس كما ورد في خطاب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية”.