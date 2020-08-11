مدير مكتب الامتحانات بنغازي يبحث تجهيزات امتحانات طلبة النقل

بحث مدير مكتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم بنغازي سعيد ماضي، خلال اجتماعه أمس مع رؤساء وحدات الامتحانات بالمكاتب الخدمية، كيفية توزيع طلبة المنازل لمراحل النقل، وتحديد موعد امتحانات النقل التي توافق السادس من سبتمبر للعام الحالي، إلى جانب مطالبة الجهات المختصة بتوفير الاحتياجات الطبية الاحترازية للمعلمين والطلاب، والتأكيد على جاهزية المدارس كمقار للجان امتحانات النقل والشهادات العامة، وإعداد وتجهيز الملاحظين لجميع هذه المقار.

ومن خلال الاجتماع أثنى ماضي على المجهودات التي يبذلها رؤساء وحدات الامتحانات من أجل سير كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الامتحانات.

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