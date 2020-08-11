“بومطاري” يُكلف أحد أعضاء مجلس النواب بمهام مدير تنفيذي للمصرف الإسلامي للتنمية في جدة

وجه فرج بومطاري وزير المالية في حكومة الوفاق وبصفته محافظ البنك الإسلامي للتنمية خطاباً إلى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية “بندر محمد حجار” يخطره خلاله بتعيين عضو مجلس النواب الليبي المنشق “عبد الغني أحمد محمد الفطيسي” عن دائرة زليتن، كمدير تنفيذي للبنك – مندوب ليبيا.

كما قرر وزير مالية حكومة الوفاق حسب الخطاب الذي تحصلت “الساعة 24” على نسخة منه، الصادر في 22 / 7 / 2020 ، إقالة “موسى احمد الزوبيك” من مهامه كمدير تنفيذي للبنك الذي يقع مقره في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية دون ذكر الأسباب.

ويعد النائب الفطيسي، وشقيقة مصطفي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، والأكثر تطرفًا في دعم المليشيات المسلحة، ولم تعلق حكومة الوفاق على القرار بتكليف أحد أعضاء مجلس النواب بمهام مصرفية خارج البلاد، ويعتبره كثيرون أنه بمثابة تغلغل لجماعة للإخوان المسلمين في الإدارات المصرفية.

وكان الفطيسي ضمن المجتمعين بتاريخ 972020، جمع حينها رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ وأعضاء لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2014 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والفريق القانوني المكلف من قبل مجلس النواب الموازي في طرابلس برئاسة النائب المقاطع عبدالغني الفطيسي بمقر الهيئة، حيث تمت مناقشة الملاحظات التي أبداها الفريق القانوني على اللائحة التنفيذية والردود التي أعدتها اللجنة حول هذه الملاحظات، حيث يراها آخرون أنها تغطية على ملفات فساد كبرى داخل أروقة حكومة الوفاق.