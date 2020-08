الجالي يطالب بزيادة السعة السريرية وأجهزة التنفس بطبرق

طالب رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، فرج عبد الله الجالي، رئيس اللجنة الاستشارية الطبية العليا؛ بزيادة السعة السريرية وتوفير عدد آخر لأجهزة التنفس الصناعي.

وأضافت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الجالي أكد أن عدد الأسرة بحُجر الحياة لا يتجاوز 60 سرير إيواء، وأن عدد أجهزة التنفس الصناعي 18 جهازا فقط.

كما طالب الجالي بوقفة جادة وعاجلة لمواجهة هذا الوضع الخطير التي تعانيه المستشفيات.

