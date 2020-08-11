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ملتقى فزان الثقافي ينعقد بحضور نخب ومثقفي المنطقة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تحت شعار “معا من أجل النهوض بفزان”، نظمت فعاليات ملتقى فزان الثقافي في مدينة جرمة الأثرية، والتي حضرها نخب ومثقفو المنطقة، وقدموا خلالها ورقات بحثية عديدة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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