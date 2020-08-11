ملتقى فزان الثقافي ينعقد بحضور نخب ومثقفي المنطقة

تحت شعار “معا من أجل النهوض بفزان”، نظمت فعاليات ملتقى فزان الثقافي في مدينة جرمة الأثرية، والتي حضرها نخب ومثقفو المنطقة، وقدموا خلالها ورقات بحثية عديدة.

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