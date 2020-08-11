وصول شحنة تطعيمات خاصة بالأطفال إلى مخازن الإمداد الطبي ببني وليد

أعلنت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم الثلاثاء، عن وصول شحنة من التطعيمات الخاصة بالأطفال إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في البلدية بعد انقطاعها لعدة أسابيع.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد صالح أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن الشحنة تتكون من التطعيمات الروتينية للأطفال من سن شهرين وأربعة وستة شهور (الطعم الخماسي، الطعم السداسي، الطعم المضاد لالتهاب السحايا).

وأكد أبوالنيران أن إدارة الخدمات الصحية ببني وليد ستشرع في عملية التطعيم خلال الفترة القادمة ضمن إجراءات إحترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع الإزدحام في مراكز التطعيم.

وتعاني المراكز الصحية في بلدية بني وليد نقصا كبيرا في التطعيمات خاصة مع ازدياد عدد الأسر النازحة إلى المدينة من عدة مناطق.

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