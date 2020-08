الظواهر السلبية بنغازي يرصد مخالفات كارثية في مصحة ” المدينة الحديثة “

أكد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، اليوم الثلاثاء،أن اللجنة المُشتركة بعضوية الجهاز ومكتب الخدمات الطبية التابع لوزارة الصحة، قاموا بالتفتيش على مصحة ” المدينة الحديثة ” الواقعة في منطقة أرض شبنه، وتم اكتششاف مخالفات وخيمة جعلتها تُعد من المصحات غير القانونية من حيث المعايير الصحية.

وأوضح الجهاز في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المُخالفات التي تم رصدها عبارة عن إنهيار البنية التحتية للمصحة وتلوث الأرض بمياه الصرف الصحي بالإضافة إلى تكدس المرضى بشكل غير جائز بدون أي إجراءات وقائية إحترازية، مع افتقار المبنى للصيانة وسوء التهوية

