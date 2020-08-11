البدء في الامتحانات النهائية بكلية العلوم والآداب بغدامس

انطلقت بكلية العلوم والآداب في غدامس أمس الامتحانات النهائية لطلاب الكلية، وذلك بما يتماشى مع ضوابط لائحة الدارسة والامتحانات، والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وفي تصريح لقناتنا قال عميد الكلية، محمد حمود، إن الامتحانات جاءت تقديرا للوضع الاستثنائي الذي يتطلب الأخذ بالاعتبار مصلحة الطلبة والمراقبين واللجان المشرفة على الامتحانات، وبناء على تعليمات رئاسة جامعة نالوت واللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بشأن التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

يشار إلى أن نحو أربعين طالبا وطالبة التحقوا بالامتحانات في الكلية بجميع أقسامها.

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