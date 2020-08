خاطب رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، فرج الجالي، رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة بتوفير سيارة إسعاف مجهزة ومزودة بجهاز تنفس صناعي.

وأوضح الجالي أن وباء كورونا دخل في مرحلة انتشار، وأن مدينة طبرق تظهر بها عدد كبير من الإصابات والوفيات، ولا يوجد سيارات إسعاف كافية لنقل واستيعاب تدفق هذه الحالات.

وأكد الجالي أن الوضع طارئ جدا وفي غاية الخطورة، مطالبا أيضا بتوفير سيارة نقل جثامين.

The post الجالي يطالب بتوفير سيارة إسعاف مزودة بجهاز تنفس صناعي لاستيعاب إصابات كورونا في طبرق appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24