أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تصدقه بـ 4 شاحنات مياه لصالح بلدية غات.

وأوضح البرنامج في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن هناك أكثر من 10,000

شخص يستفيدون من الوصول الأفضل لمياه الشرب في غات والمناطق المحيطة وسيحمون

أنفسهم من كورونا من خلال غسل اليدين بشكل مستمر.

