الشكري” لـ” ليبيا 24″: نفاد العلاج الكيماوي بمركز سبها يشكل خطرا كبيرا على المرضى

خاص ليبيا 24/ حنان منير

اشتكى مدير

مساعد بمركز علاج الأورام سبها، عادل الشكري من نفاد العلاج الكيماوي لمرضى

الأورام بالمركز.

وأوضح الشكري،

في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن هناك عجز كبير في العلاج الكيماوي، مبينا

أن المركز يتحمل كثيرا شراء جرعات الكيماوي التي يطلبها الطبيب للمرضى لارتفاع

سعره وعدم قدرة المريض على شرائها.

وأكد الشكري، أن

توقف جرعات الكيماوي يشكل خطرا كبير على المرضى.

وأشار الشكري،

إلى أن المركز سجل أكثر من 1200 مريض بالأورام، لافتا إلى أنهم يتلقوا العلاج

والبعض منهم تماثل للشفاء والبعض فقد حياته والبعض يحتاج لتدخل جراحي ولا يستطيع

المركز القيام بالعمليات فيقوم بتحويله على مستشفيات آخري.

وأفاد الشكري،

بأن المركز يعاني نقصا كبيرا في الأخصائيين، مشيرا إلى أن المركز كان يستضيف أخصائيين من صبراتة ومركز بنغازي الطبي والآن

تم إغلاق المطارات ولا يستطيع أي أخصائي الحضور لمتابعة الحالات المريضة

وأضاف الشكري: أن

المركز يعاني أيضا من عدم وصول الدواء، مناشدا فتح مطار سبها لتخفيف معاناة

المرضى، مشددا على أن علاج الأورام يعتمد على الدواء الكيماوي

وحول انتشار

فيروس كورونا قال الشكري، إنه مع دخول الوباء للبلاد قام المركز بتأمين فريق متخصص

وتحاول يوميا الأطقم الطبية القيام بأعمال التعقيم بداية كل يوم وأثناء الكشف وبعد

الكشف، مشيرا إلى أن مرضى الأورام مناعتهم ضعيفة والفيروس يمكن أن يودي بحياتهم.

وأوضح الشكر، أن

المركز يعتزم إنشاء مبنى لعلاج الأطفال المرضى بالأورام

وقال الشكري،

إنه تم تكليف العديد من الموظفين لمتابعة الحالات المصابة بالأمراض في المنطقة الجنوبية

.

