عماري زايد يبحث تسليم موقع مطار طرابلس إلى وزارة المواصلات

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، الإجراءات التي اتخذتها وزارته لتسلم موقع مطار طرابلس العالمي، واستئناف العمل بمشروع صالة الركاب والمشاريع المكملة له.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، آليات توفير مستلزمات ومواد التعقيم لمطار معيتيقة بعد استئناف الرحلات الجوية منه وإليه أخيرًا، واستكمال مرحلة الصيانة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا اجتماع بمصلحة المطارات يبحث احتياجات مطار طرابلس لإعادة تشغيله

وطلب معتوق من عماري التدخل في تسريع إجراءات وزارة المواصلات، التي تحتاج إلى اعتماد من المجلس الرئاسي، فيما أكد عضو المجلس الرئاسي ضرورة ترتيب اجتماع خلال الأسبوع المقبل يضم وزارات «الدفاع، والداخلية، والمواصلات»، ورئاسة الأركان، للتنسيق من أجل تسليم موقع مطار طرابلس العالمي لوزارة المواصلات لتمكين المقاولين من استئناف العمل وفق الجدول الزمني المتفق عليه، حسب البيان.

وأشار البيان إلى مناقشة الاجتماع كذلك عددا من المشاريع الطارئة التي يحتاج إليها القطاع، ومنها إنشاء محطة ركاب جديدة في مطار مصراتة الدولي.

ونهاية يوليو الماضي، بحث اجتماع عقد في مصلحة المطارات وضم مسؤولين بالمصلحة وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومصلحة الطيران المدني، والمركز الوطني للأرصاد الجوية، تحديد المشاريع المهمة وذات الأولوية والمستهدف تنفيذها بمطار طرابلس الدولي، خلال الفترة المقبلة، التي ستسهم في إعادة تأهيله وتجهيزه للتشغيل.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مكون من أعضاء ممثلين عن كل جهة، يتولى تحديد المشاريع المستهدفة ومراحل التنفيذ وتجهيز مجالات الأعمال لمشاريع الإنشاء والصيانة بعد ما تعرض إليه المطار من أضرار أخيرًا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا