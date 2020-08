منظمتان إنسانيتان تعلنان استئناف عمليات إنقاذ المهاجرين قرب ليبيا

أعلنت منظمتا سي ووتش الألمانية وأطباء بلا حدد، اليوم الثلاثاء عملية استئناف

عمليات إنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط.

وأوضحت المنظمتان أن العملية ستسأنف

باتجاه السواحل الليبية خلال شهر أغسطس الجاري.

من جانبها بينت مصادر إعلامية أن سفينة “سي ووتش أربعة” التي ستعمل على

إنقاذ المهاجرين سيكون على متنها قوارب إنقاذ مطاطية صغيرة، إضافة إلى فريق طبي من

قبل منظمة أطباء بلا حدود يواكب طاقم السفينة.

