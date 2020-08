أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل

الجفارة، الثلاثاء، استمرار عمليات التشغيل التدريجي للمنظومة وقرب انتهاء التعبئة

للخط الرئيسي.

The post عاجل// النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة- سهل الجفارة يعلن استمرار عمليات التشغيل وقرب انتهاء التعبئة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

