قبيلة معدان: لن نؤيد قائمة انتخابية يدعمها باشاغا ولن نعترف بأي صفقة دارت مع صغارنا

أعلنت قبيلة معدان تبرؤها الكامل من أي أشخاص تدير أي صفقات انتخابية باسم القبيلة، مؤكدة أنها ليس لأحد الحق في التحدث باسم القبيلة أو إعطاء وعود لأحد ليس لهم عليها سلطان.

وقالت القبيلة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، نرفض توجيه القبيلة لدعم كتلة “مختار الجديد” أو ما تدعى “قائمة المظلة” التي تضم أبورويلة سعد أبو رويلة عضوا فيها، إضافة إلى تلقيها الدعم من فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق ماليا واجتماعيا.

وأضافت القبيلة، أن فتحي باشاغا يريد أن يخضع ويجبر قبيلة معدان لدعم كتلة “مختار الجديد” بالقوة، لكن هيهات هيهات أن يحدث ذلك، حسب البيان.

ودعت القبيلة عميدها محمد الشفتين لعقد اجتماع عام والإعلان عن لقاء سري جرى باسم القبيلة، مع عدم الجلوس مع أي شخصية اعتبارية إلا بعد الرجوع إلى أعيان القبيلة وكبارها وليس صغارها.

وشددت على أن موقف قبيلة معدان من أي قائمة انتخابية في مصراتة ولها فيها أبناء سندعمها كأي قبيلة، لكن كتلة “مختار الجديد” لن تدعمها لا من قريب ولا من بعيد.

ولفت البيان إلى أن قبيلة معدان لن تنسى من دمر منزل الشيخ أحمد غومة المعاني، ولن ننسى من شبه منطقة طمينة في معدان بمنطقة أبو هديمة المارقة في بنغازي، حسب قولها.

واختتمت القبيلة بيانها مشددة على أنها في حل من أي عهود أو مواثيق أو اجتماعات يتحدث فيها أي أشخاص باسم القبيلة.