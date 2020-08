الوفاق تبحث آليات توزيع “وقود الديزل” على المخابز

عقد المختصون بمكتب دعم القرار التابع لأمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع مندوبي كل من شركات توزيع الوقود، وشركة البريقة لتسويق النفط، ورئيس النقابة العامة للمخابز، ورئيس مكتب طرابلس لتوزيع الدقيق، ورئيس قسم التسويق والأسعار بوزارة الاقتصاد، ورئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، وعضو من لجنة أزمة الوقود، وذلك لوضع آليات يتم من خلالها توزيع مخصصات “وقود الديزل”، المستخدم لتشغيل المخابز.

وأكدت إدارة الإعلام بحكومة الوفاق غير المعتمدة، أنه تم الاتفاق علي تكليف لجنة أزمة الوقود بالتنسيق مع وزارتي الحكم المحلي، والاقتصاد، ونقابة المخابز والبريقة وشركات التوزيع لتوفير الوقود للمخابز، وفقا للمناطق التي يتم تحديدها.

