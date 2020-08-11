أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة إعادة التيار الكهربائي، وشحن محطة الكهرباء الرئيسية التابعة للشركة العامة قمرة واحد، فيما العمل جار لشحن القمرة اثنتين من قبل فنيي الشركة العامة للكهرباء .

وأضاف الجهاز أن فرقهم باشرت أعمالها في إعادة شحن الكهرباء للمحطات الفرعية بالحقلين الشمالي الجنوبي، وتشغيل عدد من الآبار بالحقلين، فيما تنتظر باقي الفرق حتى استكمال أعمال شحن القمرة اثنتين، واستقرار الجهد للبدء بإعادة شحن المحطات الفرعية بالحقلين الشرقي والغربي، لتتم إعادة تشغيل الآبار وبدء أعمال ضخ المياه وتعبئة خطوط نقل المياه الرئيسية الممتدة على طول مساري المنظومة من الحقول جنوبا وحتى مناطق الاستهلاك في الشمال.

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