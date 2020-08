وزعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، معدات طبية على المراكز الصحية في المنطقة الجنوبية.

وأكدت المنظمة في تصريحات صحفية، أن المساعدات تأتي في إطار تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة جائحة كورونا.

The post لمواجهة كورونا..الصحة العالمية توزع المساعدات الطبية على الجنوب appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24